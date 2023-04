Ucciso al fronte un ex giornalista della Bbc che si era arruolato con Kiev: «Colpito a morte dai russi in battaglia»

Oleksandr ‘Sasha’ Bondarenko, ex reporter dell’Ukranian Service della Bbc è stato ucciso sul fronte ucraino in combattimento nel corso di scontri con le forze russe. Ad annunciarlo è la stessa emittente britannica in cui il giornalista ha lavorato per diversi anni. Dopo l’inizio dell’invasione russa nel febbraio 2022, Bodarenko aveva deciso di arruolarsi come volontario nelle forze di difesa territoriali di Kiev. Al momento non sono ancora chiare le dinamiche degli scontri che hanno portato l’ex reporter alla morte. Alcuni amici citati dalla Bbc si sono limitati a dire che «è caduto in azione, colpito a morte durante la battaglia». Residente a Lugansk, nell’Ucraina orientale a maggioranza russofona, Bondarenko aveva lavorato come giornalista per la nota tv britannica tra il 2007 e il 2011, conducendo anche vari programmi per il servizio radiofonico in lingua ucraina. Si era poi trasferito presso altre testate, locali e occidentali, restando attivo nel settore dei media fino all’arruolamento militare volontario del 2022. «Guardo le nostre foto insieme e non riesco a smettere di piangere anche se riesco a ricordare solo i nostri giorni spensierati nell’ufficio di Kiev e come abbiamo riso insieme», ha detto Marta Shokalo, caporedattrice della Bbc Ucraina.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: