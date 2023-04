L’autista dello scuolabus si sente male: così un 13enne ha salvato la vita ai suoi compagni – Il video

Un malore improvviso che poteva costare la vita a 66 studenti e al conducente, ma grazie all’intervento di uno di loro la tragedia è stata evitata. È quanto successo nella città di Warren, in Michigan, negli Stati Uniti, dopo che l’autista dello scuolabus della cittadina ha avuto malore mentre era al volante, perdendo conoscenza. In suo aiuto è subito arrivato un 13enne che, dopo essersi accorto del malore del conducente, ha chiesto ai compagni presenti sul bus di chiamare i soccorsi. Nel frattempo il giovane si è messo alla guida del mezzo, riuscendo a farlo frenare e ad accostare a bordo strada. Grazie a un filmato registrato attraverso le telecamere di videosorveglianza interna al bus, si sente l’autista che comunicava via radio ai colleghi di sentirsi stordito e lo si vede nel tentativo di accostare lo scuolabus. Ma prima di riuscire a fermare lo scuolabus, l’uomo ha iniziato dapprima a tremare e poi si è accasciato sul volante del mezzo. Pochi attimi dopo si vede un giovane correre verso l’autista e prendere in mano il volante, riuscendo a premere il pedale per la frenata e deviando verso il margine della strada. Protagonista della vicenda è Dillon Reeves, uno studente di 13 anni della Carter Middle School di Warren, che è riuscito a mantenere la calma e il sangue freddo necessari per evitare la tragedia. Lo studente è stato pubblicamente elogiato dal consigliere comunale Jonathan Lafferty: «Questo giovane è entrato in azione quando il suo autista di scuolabus ha avuto un’emergenza medica, fermando l’autobus ed evitando quello che avrebbe potuto essere un incidente molto tragico. Siamo molto orgogliosi di te per le tue azioni eroiche!».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: