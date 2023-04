Figuraccia in tv dell’ex Arsenal Paul Merson. Critica De Zerbi per la squadra messa in campo, che vince 6-0 – Il video

Figuraccia del commentatore tv, ex allenatore ed ex giocatore dell’Arsenal, Paul Merson. Sabato 29 aprile commentando le partite in calendario della Premier League si è lanciato in una filippica contro l’italiano Roberto De Zerbi, allenatore del Brighton che stava per giocare in casa con il Wolverhampton. Merson era scandalizzato per la squadra messa in campo piena di giovani e senza cinque titolari e ha ironizzato: «Pensa che non siano pronti per l’Europa? De Zerbi non vuole proprio che si qualifichino per una coppa europea?».

Poco dopo ecco il fischio di inizio della partita, giocata dal Brighton di De Zerbi come raramente si era visto anche in questo bel campionato della squadra. Ha divertito, concesso spettacolo ai tifosi e alla fine conquistato la vittoria più rotonda della sua storia: 6 a 0. De Zerbi è stato portato in trionfo dai tifosi e sui social molti chiedono a Merson e al programma televisivo Football Daily di presentare formalmente le scuse all’allenatore italiano.

Il risultato finale del Brighton di De Zerbi contro il Wolverhampton

Ma c’è un’altra parte di Italia che può sperare nella dimostrata incapacità di azzeccare le previsioni dell’ex Arsenal: quella dei tifosi delle squadre di calcio di Milano. Nella stessa trasmissione infatti Merson si è avventurato in previsioni anche sulla Champions League. Dicendo: «Il Manchester City è a 2 partite dal vincere la Champions League, le 2 con il Real Madrid. Non esiste una sola possibilità, neanche in un milione di anni, che Inter o Milan possano battere il City in finale. Mi dispiace ma è così». In un milione di anni forse no. Ma in 90 minuti dopo le previsioni di Merson le possibilità di Inter e Milan di battere il Manchester City stanno già crescendo vertiginosamente…

