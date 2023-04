L’annuncio di Erdogan in tv: «Abbiamo ucciso il presunto capo dell’Isis»

È un annuncio roboante, a maggior ragione se fatto ad appena due settimane dal voto per le presidenziali. Nel pieno della campagna elettorale che vede sfidarsi Recep Tayyip Erdogan e il candidato unico delle opposizioni, Kemal Kilicdaroglu, il presidente uscente ha rilasciato questa dichiarazione durante un’intervista televisiva: «Il presunto capo di Daesh, nome in codice Abou Hussein al-Qourachi, è stato neutralizzato nel corso di un’operazione compiuta ieri dal Mit – i servizi segreti turchi – in Siria». Il leader dell’Isis, dunque, sarebbe stato ucciso ed Erdogan, che ha fatto della sicurezza interna ed esterna un tema centrale della sua propaganda, ha potuto fregiarsene ai microfoni di TRT Türk. «La lotta al terrorismo è motivo di orgoglio per i cittadini della grande e potente Turchia. Abbiamo soppresso le organizzazioni terroristiche. Questa lotta contribuisce anche alla sicurezza dell’Europa, ma sembrano non esserne consapevoli. Se invece qualcosa del genere la fanno gli Stati Uniti, tutto il mondo ne parla».

