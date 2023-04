Dal sinistro di Dia alle scuole chiuse: i migliori meme su Napoli-Salernitana e la festa scudetto rimandata

La squadra di Spalletti non ha potuto festeggiare il terzo scudetto davanti ai suoi tifosi al Maradona

Dalla mano di Dio al sinistro di Dia è un attimo. Sono bastati pochi minuti dalla fine della partita contro la Salernitana a scatenare i mematori d’Italia (e anche qualcuno all’estero) che hanno ironizzato sulla mancata chiusura del discorso scudetto da parte dei partenopei. L’attaccante senegalese dei granata diventa l’idolo di chi preferirebbe che a vincere il titolo della Serie A non fossero gli azzurri. Anche se ormai da alcune settimane l’unico dubbio non è il se, ma il quando. Intanto, però, il web ironizza sul match fatto spostare che avrebbe permesso al Napoli di festeggiare lo scudetto nello stadio di casa, ma c’è chi tira fuori frasi di Eduardo de Filippo e chi riprende il tormentone «scuole chiuse a Napoli». Intanto, la festa è rimandata, ma difficilmente gli azzurri, a 18 punti di vantaggio sulla Lazio, si faranno sfuggire un titolo che inseguono da 33 anni. L’appuntamento è il 4 maggio alle 20.45 a Udine, mentre per vedere i partenopei calcare il campo del Maradona, si dovrà attendere il 7 maggio, quando la squadra di Spalletti se la vedrà con la Fiorentina. Nel frattempo, qui la carrellata dei migliori meme.

