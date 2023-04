Pupo nello spot del festival della canzone russa canta “Bella ciao” – Il video

Bella ciao. È questo il brano che Pupo canta nel video promozionale per il Festival patriottico del Cremlino, Road to Yalta, considerato il Sanremo russo, a cui prenderà parte il 2 maggio in giuria. Nel filmato si vede che canta e suona con la chitarra il brano partigiano assieme al conduttore della kermesse, il giornalista russo Ernest Mackevicius. La clip è stata girata sulla spiaggia di Yalta, in Crimea. La notizia della sua partecipazione è circolata ieri 29 aprile suscitando perplessità, dato l’attuale conflitto in Ucraina e gli obiettivi dichiarati dall’evento. Tra questi, infatti, c’è quello di riunire gli artisti «stanchi della perfidia degli Stati Uniti» e quello di «rafforzare la vera immagine del soldato-liberatore sovietico». Il cantante italiano di Gelato al cioccolato nel 2021 partecipò con «Bella ciao», con cui dovrebbe aprire anche l’edizione di quest’anno. Dopo l’occupazione russa del 2014, l’evento si è sempre svolto in Crimea, ma al momento la regione è ritenuta troppo pericolosa a causa dei bombardamenti della guerra.

