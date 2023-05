Le foto inedite di Re Carlo con i nipoti George e Charlotte, il sovrano fa il nonno amorevole in un documentario Bbc

Una fotografia mostra Re Carlo III, allora Principe di Galles, mentre indica qualcosa apparentemente interessante, seduto accanto al nipote George. Il piccolo regge un bicchiere di succo, in maglietta blu scuro, mentre suo nonno indossa un abito gessato con una cravatta verde acqua. L’altra foto, invece, ritrae il monarca vicino a una sorridente Charlotte, in vestito celeste e con un fiocco abbinato tra i capelli. Sono i due scatti – finora inediti – pubblicati nell’ultimo documentario della Bbc sulla Royal Family. Si intitola, The Making of a Monarch e, dopo essere stato trasmesso ieri, 30 aprile, ha mandato in visibilio i fan della famiglia reale. Tra i commenti sui social, si legge: «Il nonno re è adorabile», oppure, «Guarda quanto sono carini. È un nonno così meraviglioso». In un’intervista rilasciata qualche tempo fa, Re Carlo aveva spiegato come i suoi nipoti lo motivino nel suo impegno per l’ambiente: «Mi interessa molto il futuro, quello che lasceremo ai nostri figli e nipoti. Questo è ciò che mi fa andare avanti».

