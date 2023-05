Trento, il blitz degli animalisti contro l’abbattimento degli orsi: la fontana colorata di rosso sangue

Un blitz del gruppo Centopercentoanimalisti si è verificato nella notte in piazza Duomo in pieno centro a Trento. Per protestare contro le decisioni della giunta guidata dal presidente Maurizio Fugatti in merito alla gestione degli orsi e alle recenti ordinanze di abbattimento di due esemplari, le acque della fontana del Nettuno sono state colorate di rosso sangue. L’atto dimostrativo è giunto all’indomani sia del ritrovamento della carcassa dell’orso M62 tra il lago di Molveno e San Lorenzo Dorsino. E della manifestazione a Sabbionara di Ala, paese del Trentino meridionale dove vive Fugatti.

Proprio le ferite di M62, secondo il Corpo forestale trentino, costituirebbero la prova che l’orso è morto a causa dell’attacco di un altro maschio di orso adulto. Gli scontri tra plantigradi possono avvenire infatti durante l’intero arco dell’anno. Nella stagione degli amori, che è già iniziata, questo rischio aumenta. L’orso M62 (5 anni) è stato identificato grazie alle marche auricolari che gli erano state applicate nel novembre 2021.

