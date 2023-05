Usa, 19enne spara a una festa di studenti in Mississippi: due morti e sei feriti

Un ragazzo di 19 anni ha sparato contro alcuni studenti che si erano radunati per una festa a Bay St Louis, nel Mississippi e ha ucciso due giovanissimi. Altri sei sono rimasti feriti. L’omicida, Cameron Everest Brand, è stato arrestato nella sua abitazione di Pass Christian, e trasferito nel carcere della contea di Hancock. Le vittime, che avevano 18 e 16 anni, sono decedute in un ospedale di New Orleans. Non si conoscono ancora i motivi che hanno spinto il ragazzo a sparare contro gli studenti, che si erano dati appuntamento in una casa nei pressi della scuola di Bay High per un party domenicale. I media Usa hanno riferito che fuori della casa dove è avvenuta la sparatoria sono visibili tracce di sangue sul marciapiede e auto crivellate da fori di proiettile.

