Chi è Jack Markell, il nuovo ambasciatore Usa in Italia: la scelta di Biden su un fedelissimo

Sarà Jack Markell il nuovo ambasciatore Usa in Italia, secondo indiscrezioni anticipate dall’agenzia Ansa. La scelta di Joe Biden sarebbe caduta sul 62enne per due volte governatore democratico del Delaware, Stato che l’attuale presidente Usa ha rappresentato in Senato per 36 anni prima di diventare vice di Barack Obama alla Casa Bianca. Laureato alla Brown University, ha conseguito un master all’Università di Chicago. Sposato con Carla, ha due figli, Molly e Michael. Da un anno Markell è stato ambasciatore statunitense presso l’Osce, l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico di Parigi. Per alcuni mesi è stato anche coordinare della Casa Bianca per la Operation Allies Refuges, l’operazione con cui gli Stati Uniti hanno portato nel Paese alcuni civili afghani come interpreti e dipendenti dell’ambasciata a Kabul, dopo il ritiro militare dall’Afganistan. La nomina di Markell va a colmare il vuoto lasciato all’ambasciata Usa di Roma, rimasta scoperta per oltre due anni dopo la fine del mandato di Lewis Eisenberg, l’ambasciatore nominato dall’ex presidente Donald Trump. Prima dell’elezione a governatore del Delaware, Markell è stato per 10 anni tesoriere dello Stato. Prima di ricoprire incarichi pubblici, era stato consulente di McKinsey and Company, vicepresidente per lo sviluppo aziendale della società di telecomunicazioni Fleet Calll, poi diventata Nextel, ed è stato manager di Comcast Corporation. Markel ha fatto parte di diversi Cda di società quotate e private, oltre che di organizzazioni no profit, come Upstream USA, Delaware State University, Annie E. Casey Foundation e Jobs for America’s Graduates. È stato Henry Crown Fellow e Rodel Fellow dell’Aspen Institute.

