La festa a Frosinone per il ritorno in Serie A – Il video

A Frosinone ieri notte è scoppiata la festa per il ritorno della squadra in Serie A dopo quattro stagioni. Le celebrazioni sono cominciate subito dopo il fischio finale allo stadio. Poi sono proseguite nelle strade e nelle piazze del capoluogo ciociaro. In tanti hanno invaso la centralissima via Aldo Moro, fino ad arrivare al vecchio stadio Matusa, rimasto ancora nei cuori dei supporter. Molti si sono ritrovati nei pressi della vecchia struttura. Cori e incitamenti per tutti, iniziando ovviamente dall’ovazione per il presidente Maurizio Stirpe.

