Meloni, il ricordo commosso del «fratello» Augello ai funerali: «Quella volta che mi chiamò per dirmi: “Sto morendo”» – Il video

Era stato il senatore di Fratelli d’Italia Andrea Augello a chiedere a Giorgia Meloni e all’avversario storico e amico Goffredo Bettini di intervenire durante i suoi funerali. Un saluto commosso quello della premier oggi alla cerimonia che si è tenuta nella chiesa di Santama Maria in Aracoeli a Roma, dove ha ricordato «un fratello» parlando dello storico esponente della destra italiana scomparso a 62 anni per un cancro. Non un «compito facile» ha ammesso l’esponente del Pd «Non era complicità di tutti con tutti. Parlo di amicizia io e gli amici si appartengono, si attraversano, si fanno palombari dell’animo umano». Meloni ha ricordato l’ironia di Augello, la sua spavalderia, capace di «ridere di tutto e far ridere tutti». E poi quel giorno in cui raccontò di essere malato: «Pensavo dovesse dirmi qualcosa di lavoro. Gli dissi: “Dimmi Andrea, ho solo 20 minuti”. Lui mi guarda e senza muovere un muscolo mi dice: “Sto morendo”. Io non riesco a dire niente. E lui: “Dai, Giorgia, non fare così. Pensa a me che devo dirti che devo morire in 20 minuti…”. Andrea era così!”». Meloni ha ricordato l’ultimo intervento pubblico di Augello che invitava a non dimenticare il passato politico nonostante le recenti svolte della destra arrivata al governo e quindi conclude: «Saremo degni dei sacrifici che quella generazione ha fatto per consentirci di vivere questo tempo. E quando penseremo a te, Andrea, useremo le stesse parole che hai usato per Tony: c’era una volta mio fratello», citando il libro del senatore che scrisse per suo fratello Tony, morto nel 2000 per la stessa malattia.

