Nuovo sabotaggio sulle ferrovie del Bryansk in Russia, fonti ucraine: «Deragliato treno merci dopo 3 esplosioni» – Il video

Un treno merci è deragliato nella regione di Bryansk, vicino alla stazione Snezhetskaya, con la locomotiva e circa una ventina di vagoni che sono finiti fuori dai binari. «Manomissione del trasporto ferroviario da parte di persone non autorizzate», spiegano le autorità delle ferrovie russe citate dall’agenzia di stampa Ria Novosti. Non ci sarebbero vittime, né incendi, ma il traffico sulla linea è stato sospeso. Secondo fonti ucraine ci sarebbero invece state tre esplosioni che avrebbero causato il deragliamento. Sul posto sono arrivate le unità dei vigili del fuoco e i rimorchiatori per ripristinare il servizio. È il secondo incidente che avviene sulla stessa linea ferroviaria in poche ore. L’1 maggio l’esplosione di un ordigno sui binari aveva fatto deragliare un treno, facendo cadere su un fianco diversi vagoni.

