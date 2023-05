No! Questi soldati ucraini non hanno sparato contro le case dei cittadini nel Donbass

Il primo maggio 2023 alcuni account social, in particolare il profilo Twitter @UltimeNotizie, hanno diffuso un video dove alcuni soldati ucraini sparerebbero contro delle abitazioni civili nel Donbass. Ciò che risulta strano è che la clip riporta un watermark, quello del sito LiveLeak chiuso nel 2021 e che certifica che non si tratta di una ripresa recente e sicuramente precedente all’invasione su larga scala della Russia in Ucraina.

Per chi ha fretta

Il video viene condiviso senza un’indicazione precisa riguardo a quando e dove sarebbe stato filmato.

Il filmato risale al 2014 ed è stato registrato nella cittadina di Lutugino (Лутугино) situata nella regione di Lugansk.

Non risulta essere un condominio o una scuola, ma un edificio in uso dalla Polizia locale almeno dal 2009.

Analisi

Ecco uno dei post che circolano via Facebook:

I soldati ucraini si divertono a sparare contro le case degli ucraini nel #Donbass, perché colpevoli di essere russofoni. Poi dici che si sono rotti Ca….o

La parte iniziale è identica al testo del tweet di @UltimeNotizie pubblicato diverse ore prima:

I soldati ucraini si divertono a sparare contro le case degli ucraini nel #Donbass, perché colpevoli di essere russofoni.

Il tweet di @UltimeNotizie viene riproposto come screenshot via Facebook:

Il video viene diffuso anche con altri testi, come quello che vediamo nel seguente post:

Cristo Santo. Questo video è per tutti i [email protected]@rdi, a cominciare dai giornalisti televisivi nei cui servizi si afferma che la Russia spara sui civili nel donbass. I nazisti ucraini si divertono a sparare contro le case degli ucraini nel Donbass, perché colpevoli di essere russofoni. Presidente Vladimir Putin faccia presto! (@christian_fsi)

Il watermark

Nel tweet e nei post non viene indicata una data del presunto fatto. In alto a sinistra nel video notiamo il Watermark del sito LiveLeak chiuso nel 2021, un elemento che ci indica che la clip è precedente al 2022.

Video del 2014

Attraverso una ricerca per fotogrammi, riscontriamo un articolo del sito Kp.ru dal titolo «La Guardia Nazionale dell’Ucraina spara alle scuole nel Donbass» pubblicato il 6 novembre 2014.

Se dalla parte russa e filorussa si sostiene che questi uomini avrebbero sparato contro un edificio civile, prima delle abitazioni e poi una scuola, il video circola con un”altra descrizione come in questa pubblicazione su Youtube del 3 novembre 2014: «La sparatoria del commissariato di Lutugino» («Расстрел отделения милиции в Лутугино»).

Case, scuola o commissariato di Polizia?

Il sito Kp.ru parla di una scuola nel Donbass, un po’ troppo generico, ma riporta che secondo gli ucraini sarebbe una centrale di Polizia. Solo nel video Youtube otteniamo un luogo ben preciso, ossia la cittadina di Lutugino (Лутугино) situata nella regione di Lugansk. Attraverso queste informazioni, e con l’aiuto di alcuni fotogrammi del video che riprendono l’edificio, riscontriamo un sito di Lugansk (rating.lg.ua) dove vengono riportate alcune foto del luogo.

Nel salvataggio su WebArchive del 6 novembre 2014 vediamo una foto con la seguente descrizione: «Здание милиции город Лутугино Луганской области», ossia «Edificio di polizia nella città di Lutugino, regione di Lugansk».

Ecco la foto recuperabile dal sito di Lugansk:

Confrontando la foto con i fotogrammi del video raffiguranti l’edificio, si riscontrano molti punti in comune. Considerate le dimensioni delle piante, la foto dovrebbe risalire a qualche anno prima del video.

La geolocalizzazione

Se cerchiamo su Yandex «Здание милиции город Лутугино Луганской области» otteniamo diversi risultati come quello del sito Allrus.business con una mappa fornita dallo stesso motore di ricerca russo:

Abbiamo un indirizzo («Спортивный переулок, 3») che corrisponde a quello che per Yandex, il motore di ricerca russo, è il “Dipartimento degli affari interni del distretto di Lutugino” («Лутугинское РОВД»).

Attraverso la mappa satellitare di Yandex possiamo fare un confronto con il video. In questo fotogramma riscontriamo sia gli alberi che le strisce pedonali posizionati negli stessi punti.

Anche gli edifici ripresi verso la fine del video combaciano con quelli presenti nella mappa fornita da Yandex.

Edificio della Polizia

Per ulteriori conferme, abbiamo cercato qualche pubblicazione online che citasse l’edificio della Polizia in quell’indirizzo di Lutugino. La troviamo in un forum del sito Reibert.info in un post dell’utente “necovi4” del 16 giugno 2009:

La discussione è intitolata «Posizione di tutti i carri armati ucraini» («Место дислокации всех танков Украины») e si trova nella sezione «Musei» («Музеи») del forum. L’utente “necovi4” riporta un elenco dei mezzi esposti anche a Lutugino nei pressi della Polizia in via «Спортивный». Si tratta di un carro T-34/85 come indicato da Yandex (sotto in viola l’edificio protagonista del video).

Nella seconda foto fornita da Yandex troviamo l’edificio della Polizia.

Il mezzo si trova davanti alla stazione degli autobus, che a sua volta si trova davanti all’edificio della Polizia.

Conclusioni

Il video non è affatto recente, risalente di fatto a inizio novembre 2014 e registrato nella cittadina di Lutugino nella regione di Lugansk dove si sono tenute diverse battaglie tra i separatisti e le forze armate ucraine. L’edificio non è di tipo residenziale e non risulta che sia una scuola, mentre fin dal 2009 viene indicato come appartenente e in uso dalla Polizia locale.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Facebook per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Facebook.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: