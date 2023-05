Festival di Cannes, Michael Douglas riceverà la Palma d’oro alla carriera: «Dopo 50 anni di lavoro è un vanto tornare sulla Croisette»

La Palma d’oro d’onore della 76esima edizione del Festival di Cannes, in programma dal 16 al 27 maggio, verrà assegnata a Michael Douglas. Il premio alla carriera sarà consegnato all’attore e produttore cinematografico statunitense durante la cerimonia di apertura della kermesse al Palais des Festivals et des Congrès in riconoscimento della sua brillante carriera e del suo impegno per il cinema. «Dopo oltre 50 anni di attività, è un vanto tornare sulla Croisette per aprire il Festival e abbracciare il nostro linguaggio cinematografico globale condiviso», ha commentato Douglas. «È sempre una boccata d’aria fresca essere a Cannes, che da tempo offre una meravigliosa piattaforma a creatori coraggiosi, audacia artistica e eccellenza nella narrazione. Dalla mia prima volta qui nel 1979 per Sindrome cinese alla mia più recente anteprima per Dietro i candelabri nel 2013, il Festival mi ha sempre ricordato che la magia del cinema non sta solo in ciò che vediamo sullo schermo, ma nella sua capacità di avere un impatto sulle persone di tutto il mondo», ha concluso l’attore 78enne che ha all’attivo due Oscar, 4 Golden Globe, 1 Emmy e un Bafta tra i tanti riconoscimenti. La star americana l’attore è stato protagonista al Festival anche con film come Basic Instinct di Paul Verhoeven e Un giorno di ordinaria follia di Joel Schumacher.

Leggi anche: