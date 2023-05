Francia, niente referendum sulla riforma delle pensioni: la decisione del Consiglio costituzionale

Il Consiglio costituzionale ha respinto la richiesta di referendum popolare sulla riforma delle pensioni, come già aveva fatto lo scorso aprile. I senatori socialisti, comunisti ed ecologisti avevano presentato una seconda domanda per «vietare un’età pensionabile superiore ai 62 anni». L’ultima arma istituzionale rimasta nelle mani degli oppositori alla riforma è una proposta di legge di abrogazione, che sarà presentata in parlamento l’8 giugno dal gruppo centrista Liot. Dopo l’approvazione dei punti principali della riforma voluta da Emmanuel Macron lo scorso 14 aprile, le opposizioni hanno annunciato che la protesta non si sarebbe fermata. Durante le manifestazioni per il Primo Maggio ci sono stati circa 300 arresti in tutto il Paese e oltre 100 agenti sono rimasti feriti.

