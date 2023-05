Madonna di Trevignano, oggi la cerimonia nel santuario della “veggente” Gisella Cardia: «Niente telefoni, si arriva a piedi»

Cardia ha fatto le cose in grande: l’appuntamento è presso la Croce Blu in via Campo delle Rose

Oggi è il giorno di Gisella Cardia. Come ogni 3 del mese, la veggente ha dato appuntamento ai suoi fedeli a Trevignano Romano, alla collina di via Campo delle rose, luogo dove la donna sostiene avvengano l presunte apparizioni della Madonna. Attraverso la sua associazione «La Madonna di Trevignano» ha così comunicato l’appuntamento dell’ evento e avvisato i seguaci. Il luogo in questione, con i manufatti posti sotto sequestro con un’ordinanza emessa qualche settimana fa, si trova poco fuori dal paese, in una delle zone, per come lo descrivono i cittadini, forse tra le più belle del territorio. Il Messaggero spiega che Cardia ha fatto le cose in grande: l’appuntamento è presso la Croce Blu in via Campo delle Rose.

La via del santuario

Ovvero nel terreno sterrato della Onlus del marito Gianni Cardia. Si tratta di un terreno vincolato in zona protetta nel parco naturale di Bracciano. Alle 13, spiega il quotidiano, sarà possibile entrare nel campo. A partire dalle 14,30 si inizierà a recitare il rosario. L’ingresso è gratuito ma bisognerà rispettare le regole: niente telefonini, macchine fotografiche, penne e taccuini. I giornalisti non sono i benvenuti. I visitatori potranno parcheggiare le automobili in tre punti della zona. Ma il santuario si dovrà raggiungere a piedi. L’associazione metterà a disposizione delle navette per i bisognosi. Non si potrà parcheggiare nemmeno nella zona vincolata. I fedeli dovranno dunque percorrere tre chilometri a piedi. Un incontro in comune a Trevignano avrà luogo oggi con l’autorità di pubblica sicurezza per decidere eventuali altre misure da adottare. Si attendono un migliaio di persone.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: