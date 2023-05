L’omaggio dei figli di Maradona al Napoli campione d’Italia: «Una gioia per la città, per la gente, per la storia»

«Una nuova data da ricordare, una nuova gioia per la città, per la gente, per la storia. Grazie a tutti voi ragazzi! Forza Napoli». Così i figli di Maradona, che gestiscono l’account Instagram ufficiale della stella argentina, hanno deciso di ringraziare gli azzurri che questa sera, pareggiando contro l’Udinese alla Dacia Arena, hanno vinto il terzo scudetto della loro storia. A 33 anni dall’ultimo del 1990, quando Diego ancora giocava. I riccioli neri che coprono il colletto della maglia, senza nome sul retro come si usava allora, mentre El Pibe sale i gradini che verso lo stadio che ora porta il suo nome. Su ciascuno di essi ci sono i nomi degli eroi della stagione 2022-2023. Mentre una rampa di scale più in là, campeggia lo scudetto. Sopra, tese tra i nastri tricolore che da giorni addobbano Napoli, si vedono le magliette di ciascun membro della rosa. Infine, scorrendo l’album, la squadra che posa per la foto di rito prima della partita. Al centro c’è l’uomo decisivo, Victor Osimhen, autore dell’1-1, che al 52′ ha fatto scoppiare la gioia dei partenopei.

