Agguato No Vax a Conte, Di Maio rompe il silenzio dopo 50 giorni: «Straparlano di libertà ma sono dei violenti»

Fresco di nomina a rappresentante speciale dell’Unione europea nel Golfo, Luigi Di Maio torna a cinguettare su Twitter dopo 50 giorni di silenzio. Sul social, scrive un breve messaggio – ma significativo visto il suo passato burrascoso con il Movimento 5 stelle e il suo attuale presidente, Giuseppe Conte -, per condannare l’aggressione avvenuta a Massa, in Toscana, nel pomeriggio di oggi 5 maggio. «Solidarietà e vicinanza a Giuseppe Conte per la vile aggressione». Poi la critica alla galassia no vax, dalla quale lui stesso ha ricevuto diversi attacchi mentre era ministro nel governo giallorosso e nel governo Draghi: «Straparlano di libertà e poi ricorrono alla violenza. Ferma condanna!».

