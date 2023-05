Napoli, spari durante la festa per lo scudetto: un morto e quattro feriti

I festeggiamenti per lo scudetto sono andati avanti per tutta la notte. Tafferugli allo stadio di Udine

Una persona è morta durante i festeggiamenti per lo scudetto a Napoli. Si tratta di un giovane di 26 anni. Era ricoverato all’ospedale Cardarelli. Nella notte l’Asl Napoli 1 aveva fatto sapere che due persone erano rimaste ferite da colpi d’arma da fuoco nella zona di piazza Garibaldi ed altre tre dall’esplosione di petardi. I primi due erano stati trasportati all’Ospedale del mare e al Cardarelli, mentre gli altri tre – tutti feriti alle mani – erano stati ricoverati al Vecchio Pellegrini. Nella notte la città è stata avvolta da foschia e fumo, ma anche da fuochi d’artificio e trombette. I festeggiamenti per lo scudetto sono andati avanti per tutta la notte e da ogni angolo della città è stato possibile ascoltare musica, rumori, folla, applausi e botti.

La festa

Il cielo, soprattutto poco dopo il fischio conclusivo della partita Udinese-Napoli, si è illuminato a giorno. Affollate piazza del Plebiscito, piazza Municipio, i Quartieri Spagnoli, la Sanità, via Toledo, le stradine di Chiaia, il lungomare, il Vomero. A Fuorigrotta, invece, nei pressi dello stadio Maradona la folla sta defluendo lentamente tra striscioni, sciarpe e bandiere. Intanto si va verso una nuova ordinanza con divieto di circolazione delle auto in una maxi isola da Fuorigrotta alla Ferrovia anche in vista del match di domenica prossima Napoli-Fiorentina, il primo in casa dei nuovi campioni d’Italia, in programma al Maradona alle 18. In questo senso è orientata la giunta di Napoli, che ne discuterà domani. Il 4 giugno, poi, ci sarà la festa ufficiale con ospiti e proclamazione non solo nell’impianto sportivo di Fuorigrotta ma anche in piazza del Plebiscito.

A Udine

Anche alla Dacia Arena ci sono stati tafferugli. Il bilancio finale, dice il prefetto di Udine Massimo Marchesiello, è stato di otto feriti: «Da quanto abbiamo registrato non si tratta di feriti da scontri o da colluttazione, ma di traumi da caduta provocati dalla calca». Il direttore della Sores Fvg, Amato De Monte, ha confermato il bilancio spiegando che in totale il servizio di emergenza si è occupato di 15 persone prima durante e dopo la partita: non ci sono casi gravi salvo alcune fratture provocate da cadute dall’alto nel momento in cui i tifosi stavano entrando in contatto e c’è stata calca.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: