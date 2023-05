Lo striscione vergognoso con Anna Frank contro i napoletani, caccia ai responsabili nel Casertano

Mentre a Napoli e in tantissime città nel mondo si festeggiava lo scudetto conquistato dagli azzurri, a Mondragone nel Casertano è comparso uno striscione contro gli azzurri. Per irridere i tifosi dei tre volte Campioni d’Italia, alcune persone non identificate hanno fatto un fotomontaggio con il ritratto di Anna Frank, vestita con la maglia della squadra. Ad accompagnare l’immagine della vittima delle barbarie nazista, una scritta: «Tu sei napoletana, noi no!». Il sindaco del Comune di Mondragone, cittadina del litorale casertano dove è stato appeso lo striscione, ha condannato «il gesto ignobile da parte di sconsiderati che hanno utilizzato e strumentalizzato il volto di Anna Frank al fine di deridere, in maniera assurda e spregevole, i tifosi napoletani. Tale insensato gesto va condannato “senza se e senza ma”. Ho già provveduto, per quanto di mia competenza, ad attivare tutte le procedure amministrative del caso». Il primo cittadino Francesco Lavanga ha rivolto altresì un appello «a chiunque possa fornire elementi utili per l’individuazione dei responsabili di comunicarli alle forze dell’ordine. Dimostriamo di essere una comunità responsabile e soprattutto civile». Concludendo il post su Facebook, il sindaco ha chiesto scusa «ale vittime dell’Olocausto e ai tifosi tutti. Mondragone non è questa, è ben altro!».

