Paola Belloni, compagna di Elly Schlein: «Centinaia di editoriali sull’armocromia, nessuno parla del processo vinto da Saviano»

Dopo le polemiche sull’outing scatenate dalle foto di Diva e donna, Paola Belloni – compagna di Elly Schlein – torna a usare il suo profilo Instagram per condividere un messaggio rivolto alla stampa italiana. «Ricordo sommessamente che sull’armocromia ci sono stati centinaia di editoriali e articoli, ore e ore di approfondimenti tv, radio e web. Sul processo vinto da Roberto Saviano non si trova nulla», ha scritto Belloni in una storia su Instagram. Dalla vittoria di Schlein alle primarie del Pd, Belloni ha sempre mantenuto un profilo basso e riservato. La sua prima uscita pubblica sui social era stata quella di qualche settimana fa, in cui denunciava un’invasione della propria privacy da parte di alcune testate. Questa volta, invece, l’intervento di Belloni è tutto politico. Ed è un messaggio di vicinanza nei confronti di Saviano, uno degli intellettuali di riferimento del centrosinistra italiano. Saviano ha vinto un processo per diffamazione che lo contrapponeva al ministro Sangiuliano.

INSTAGRAM | La storia pubblicata da Paola Belloni

Continua a leggere su Open

Leggi anche: