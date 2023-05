Dai complotti sui ristoranti cannibali di Los Angeles a quelli sugli insetti nella Coca Cola – Le Fake news della settimana

Come ogni settimana torniamo con l’elenco dei fact-check degli ultimi sette giorni. Ultimamente sono tornate alcune narrazioni ormai rodate, come quella degli insetti segretamente nascosti in ogni tipo di cibo o bevanda (in questo caso, la Coca-Cola) o del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, troppo stanco e anziano per ricoprire il suo ruolo. La settimana passata è stata anche quella dei complottismi, dai presunti ristoranti di cannibali a Los Angeles alla foto di Angelina Jolie con un bambino in catene, passando per un presunto sequestro di un bambino perché «la sua famiglia non gradiva il culto gender».

