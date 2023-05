Francesco Paolantoni mantiene la promessa: nudo sul Lungomare di Napoli (con pasta e patate) per festeggiare lo scudetto – Il video

A gennaio in un’intervista a “Le Iene” il comico aveva annunciato l’impegno solenne in caso di vittoria della squadra. Detto, fatto

«Se il Napoli vince lo scudetto, sfilo nudo per strada mangiando solo pasta e patate, ma senza provola». Detto fatto: il comico e attore Francesco Paolantoni si è presentato nudo sul lungomare del capoluogo campano per festeggiare il terzo scudetto della squadra azzurra dopo 33 anni. A coprirgli le parti intime, una pentola piena di pasta e patate: rigorosamente senza provola. Lo scorso gennaio, durante un’intervista al programma Le Iene, Paolantoni, così come altri illustri tifosi del Napoli, aveva detto che cosa sarebbe stato in grado di fare in caso di vittoria del campionato della squadra di Luciano Spalletti. E oggi, sabato 6 maggio, il comico ha così pagato pegno.

