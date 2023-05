Perugia, studentessa 21enne trovata morta nell’alloggio universitario. A dare l’allarme il fidanzato di un’amica

Il corpo rinvenuto dal ragazzo la scorsa notte: la fidanzata si era insospettita non avendo notizie dell’amica da un giorno

Una studentessa italiana di 21 anni è stata trovata morta ieri notte a Perugia all’interno dello studentato di corso Garibaldi. A dare l’allarme nel cuore della notte è stato un conoscente della ragazza, che rinvenuto il cadavere ha chiamato il 112. Agli agenti intervenuti il ragazzo ha riferito che la sua fidanzata, amica della vittima, da un giorno non riusciva a mettersi in contatto con la 21enne. Preoccupata, gli aveva quindi chiesto di andare a verificare. Una volta forzata la porta, il giovane è entrato nell’alloggio della ragazza, trovata senza vita. Dopo l’allarme, sono intervenuti gli agenti di polizia, il personale della Polizia Scientifica, il medico legale e il Pubblico Ministero, che ha disposto il trasporto della salma presso l’obitorio comunale. Saranno le indagini ora ad accertare le cause e la dinamica della morte della 21enne.

