Regno Unito, il leader dei repubblicani britannici arrestato prima dell’incoronazione di Re Carlo – Il video

Graham Smith, leader di uno dei principali movimenti repubblicani britannici, è stato arrestato durante una manifestazione anti monarchica sul percorso del corteo per l’incoronazione di re Carlo. Smith è stato fermato verso le 7.30 ora locale dopo aver portato un megafono alla manifestazione pacifica che vede centinaia di anti-monarchici riuniti a Trafalgar Square con striscioni e magliette che recitano lo slogan «Not My King». In tweet, la polizia londinese aveva avvisato nei giorni scorsi una politica di «poca tolleranza» verso ogni tentativo di creare disordini durante la giornata dell’incoronazione.

