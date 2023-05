L’Ucraina: «Abbiamo abbattuto un missile ipersonico Kinzhal della Russia»

Il comandante dell’aeronautica delle forze armate ucraine Mykola Oleschuk ha confermato che l’esercito di Kiev ha abbattuto missile ipersonico Kinzhal. Il tutto è accaduto sui cieli della capitale Kiev la notte del 4 maggio. In azione è entrato il sistema antimissile statunitense Patriot. «Congratulazioni al popolo ucraino per un evento storico! Sì, abbiamo abbattuto il Kinzhal» con i “Patriot”, ha scritto Oleschuk su Telegram. «Il missile Kh-47 è stato lanciato da un MiG-31K dal territorio della Russia», ha aggiunto. Ieri, il portale Defense Express aveva riferito dell’abbattimento del missile, ma il portavoce dell’aeronautica ucraina aveva poi smentito. I missili Kinzhal sono stati presentati in più occasioni come una super-arma da parte dei russi. Il missile balistico ipersonico secondo i russi non poteva essere individuato dai radar. A metà febbraio 2022 il ministero della Difesa russo ha pubblicato filmati che mostravano l’uso su un bersaglio terrestre durante le esercitazioni in Bielorussia.

