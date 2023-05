Foggia, uccisi a coltellate una 16enne e un altro uomo. Fermato il padre della minore, ferita anche la moglie

I carabinieri hanno fermato un 45enne: la figlia avrebbe tentato di difendere la madre, che è ricoverata in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita. L’episodio è avvenuto a Torremaggiore

Una ragazza di 16 anni e un uomo di 51 anni sono stati uccisi a coltellate la notte scorsa, tra sabato 6 e domenica 7 maggio, a Torremaggiore, nel foggiano. I carabinieri hanno già fermato un sospettato: si tratta del padre della vittima minorenne, che nella concitazione avrebbe ferito anche la moglie. L’uomo, un panettiere di 45 anni di origini albanesi, avrebbe colpito a morte la figlia e l’altra persona in una palazzina di via Togliatti. Sua moglie è attualmente ricoverata all’ospedale di Foggia per le ferite riportate, ma non sarebbe in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione, il movente sarebbe legato a una presunta relazione tra la donna e l’uomo ucciso. Il marito l’avrebbe colpito sulle scale dell’edificio, per poi entrare in casa e tentare di accoltellare anche la moglie. Sua figlia sarebbe quindi intervenuta in difesa della madre, cercando di proteggerla, ma sarebbe stata ferita a morte. La donna sarebbe quindi riuscita a scappare e allertare i carabinieri. Il sospettato è stato poi rintracciato nei paraggi, secondo gli investigatori vagava nella zona alla ricerca dell’altro figlio di cinque anni.

