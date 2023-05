Napoli, i campioni d’Italia tornano al Maradona: cosa è stato organizzato per la festa scudetto

Napoli ha atteso 33 anni prima di poter festeggiare il suo terzo scudetto, e adesso che la squadra allenata da Spalletti è riuscita a laurearsi campione d’Italia, la festa non ha intenzione di finire in fretta. Alle 18 di oggi, domenica 7 maggio, la squadra sfiderà la Fiorentina allo stadio Maradona, davanti al suo pubblico. Un appuntamento importante, che costituisce il primo incontro tra i tifosi e la squadra dopo la vittoria. I soliti 55mila, scrive il Corriere dello Sport, hanno già preso posto, e in vista del forte afflusso è stato messo a punto un maxi-piano traffico per evitare il caos e alleggerire l’impatto di eventuali festeggiamenti in strada. Non ci saranno la maxi isola pedonale e i varchi d’accesso, ma una sorta di Ztl a Fuorigrotta, con un dispositivo simile a quello previsto per gli altri incontri del Napoli. Nella zona centrale della città saranno rinforzati i presidi di sicurezza. I giocatori sfileranno ad uno ad uno, prima di ricevere in settimana l’abbraccio del Sindaco. Lo show non sarà solo calcistico, ma anche canoro, con uno spazio riservato a Clementino e ad LDA, il figlio di Gigi D’Alessio. Il repertorio, neanche a dirlo, prevederà canzoni esclusivamente napoletane.

