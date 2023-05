Le 24 ore di gelo di Harry nel Regno Unito: niente colazione con il Re, nessuna foto assieme alla famiglia

Tra i co-protagonisti dell’incoronazione di re Carlo III e di Sua Maestà la Regina Camilla non poteva che esserci lui, The Spare, il ribelle principe Harry. Nonostante le molte speculazioni dei mesi passati, ha partecipato all’evento, a differenza di sua moglie Meghan. Per lui l’apparizione è stata breve ma intensa: atterrato venerdì sera a Londra su un volo di linea, se n’è andato di corsa al termine della cerimonia. E probabilmente senza aver salutato il padre, il fratello o i nipotini, che sono subito sfrecciati via a bordo delle loro carrozze dorate. Non sedeva in prima fila all’Abbazia di Westmister, ma ha assistito alla cerimonia dalle retrovie, due posizioni indietro rispetto a quella che gli sarebbe spettata secondo la linea di successione al trono. Senza dubbio elegante, generalmente imperscrutabile, fatta eccezione per qualche breve istante in cui ha lasciato trasparire la sua emozione per quel momento storico pubblico e personale.

Ancora in crisi

Il legame tra William e il sovrano appare sempre più saldo: il figlio maggiore si è inginocchiato, ha toccato la corona che un giorno sarà sua, e ha dato un bacio sulla guancia a Carlo tra la commozione di entrambi. Ma Harry sembra ormai tagliato irrimediabilmente fuori da quel legame. Lo dimostra il fatto che, nonostante l’invito a colazione, il duca abbia preferito tornare subito da Meghan e dai figli Lilibeth e Archie (adducendo come motivazione il compleanno di quest’ultimo). Lo dimostra anche il contenzioso attorno a Frogmore Cottage, la villa vicino al castello di Windsor che aveva messo a posto assieme alla moglie Meghan. E che adesso Carlo ha deciso di assegnare al principe Andrea, nonostante Harry sembra che vi abbia soggiornato la notte prima dell’incoronazione.

Lo dimostrano, infine, le poche tracce che il principe ribelle ha lasciato di sé nella giornata di ieri: non figurerà infatti nelle fotografie ufficiali dell’incoronazione del padre. Ci saranno, in compenso, William e Kate, i figli di Camilla, Tom a Laura, e i cinque nipoti della regina, il principe Andrea, i reali britannici e stranieri, le dame di compagnia di Camilla, l’arcivescovo di Canterbury, i leader di tutte le religioni praticate nel Regno Unito.

