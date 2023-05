Harry mastica amaro dopo l’incoronazione di Re Carlo e vola subito da Meghan e Archie: «È già in aereo verso la California»

Come promesso, il principe Harry è arrivato tra gli ultimi ed è stato tra i primi ad andarsene dalla cerimonia per l’incoronazione di Re Carlo III. Il rampollo reale adottato dagli Usa è già in volo verso la California, essendosi imbarcato su un volo British Airways diretto a Los Angeles. Nella città degli angeli troverà ad accoglierlo la moglie Meghan, contestatissima nella famiglia reale e assente all’incoronazione, e il figlio Archie, che oggi festeggia il suo quarto compleanno. Il tempo di volo dall’aeroporto di Heathrow, dove il Daily Mail ha visto il principe arrivare alle Windsor Suite, è di circa 11 ore, quindi non è improbabile che Harry possa riuscire a tenere insieme le due feste in un giorno solo.

La cerimonia

Il Duca di Sussex era arrivato a Londra ieri, con un volo di linea sul quale ha viaggiato assieme ad altri passeggeri. Dopo aver pernottato a Fragmore Cottage, la proprietà nel parco di Windsor che la regina Elisabetta gli ha donato per il matrimonio ma che adesso il padre – re Carlo III – reclama, ha partecipato alla cerimonia di incoronazione sedendosi in terza fila, retrovie per il figlio dell’incoronato, che di diritto dovrebbe sedere in prima fila, accanto a William e Kate come previsto dalla linea di successione al trono. Tanto si era speculato sulla sua presenza. Ma in fondo, nonostante gli attriti e nessun ruolo formare alla cerimonia dell’Abbazia di Westminster, non poteva mancare in un giorno tanto importante per la propria famiglia.

