Incoronazione, Re Carlo III giura con la mano sulla Bibbia – La diretta

Oggi, 6 maggio, alle 11.20 è cominciata la cerimonia di incoronazione di re Carlo III e della regina consorte Camilla che da oggi diventerà Sua Maestà la Regina, tagliando i riferimenti limitativi al ruolo di «Regina consorte». A certificarlo è la copertina dell’Order of Service diffuso da Buckingham Palace prima dell’inizio della cerimonia. La coppia ha raggiunto Buckingham Palace in mattinata, e da lì è partita la processione verso Westminster Abbey. Alla cerimonia prenderà parte anche il principe Harry, che tuttavia non siederà in prima fila a fianco di William e Kate, come prevederebbe la linea di successione al trono.

L’ingresso in chiesa

Alle 11.50 Re Carlo III è arrivato all’Abbazia ma si è fermato qualche minuto davanti alla chiesa. Un piccolo contrattempo durato pochi minuti perché il paggetti non erano ancora arrivati davanti alla chiesa, e non c’erano neppure William e Kate. Quindi gli squilli di tromba che hanno segnato l’avvio della cerimonia. All’inizio della cerimonia la prima a scendere è stata Camilla, quindi l’ingresso di Re Carlo.

Il giuramento

«Sono qui per servire non per essere servito», è la formula con cui Carlo ha risposto, invocando l’esempio «del Re dei Re», Gesù Cristo, ha risposto al bambino del coro dell’abbazia di Westminster che lo ha accolto per la solenne liturgia dell’incoronazione. Il sovrano ha iniziato dunque la fase del giuramento, strutturata in ogni sua parte come una domanda al monarca, che risponde mettendo la mano sulla Bibbia. L’usanza risale all’incoronazione di Guglielmo III e Maria II nel 1689. L’arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, chiamato a presiedere il rito, ha introdotto la cerimonia religiosa con una breve preghiera accompagnato a un appello alla fraternità cristiana, al sostegno reciproco tra i fedeli e tra tutte le persone di buona volontà. Dopo la fase del giuramento, è il momento dell’unzione.

Le fasi dell’incoronazione

La processione, avviata da Buckingham Palace e diretta all’Abbazia di Westminster, prevede un tragitto da The Mall fino a Trafalgar Square, quindi lungo Whitehall e Parliament Street, prima di svoltare in Parliament Square e Broad Sanctuary per raggiungere la Great West Door dell’Abbazia di Westminster. Una volta raggiunta l’Abbazia, inizieranno a suonare le musiche scelte dal Re, con 12 brani appena commissionati, tra cui uno di Andrew Lloyd Webber, e di musica greco-ortodossa in memoria del padre del Re, il principe Filippo. La performance avrà una durata di circa due ore. Dopodiché il sovrano, come da tradizione, dovrà presentarsi «al popolo». Si girerà verso i quattro lati (i quattro punti cardinali) dell’Abbazia, stando in piedi vicino alla sedia di incoronazione vecchia 700 anni. E solo a quel punto sarà proclamato “Re indiscusso”.

La prima dichiarazione sarà fatta dall’Arcivescovo di Canterbury Justin Welby, che si rivolgerà all’Altare Maggiore. Seguiranno, per la prima volta, quelle della Dama della Giarrettiera e della Dama del Cardo, che rappresentano rispettivamente i più antichi ordini cavallereschi in Inghilterra e Scozia. Tra i vari oggetti porti al sovrano, tra cui una decorazione civile con la “George Cross” dalle forze armate, ci sarà anche la Bibbia, per simboleggiare la subordinazione del suo operato al volere di Dio. Ma verrà anche ricordato che l’arcivescovo di Canterbury riconosce le molteplici fedi osservate nel Regno Unito, e che la Chiesa d’Inghilterra «cercherà di promuovere un ambiente in cui le persone di tutte le fedi possano vivere liberamente».

Dopo che la veste del Re verrà rimossa, il re si siede sulla “Coronation Chair”, la sedia dell’incoronazione per essere unto. Il momento però non sarà visibile dal pubblico: è considerato sacro, e avverrà dietro un paravento. Dopodiché, verranno presentate altre regalie, e l’arcivescovo poserà infine la corona di Sant’Edoardo sulla sua testa. La parte finale della cerimonia vedrà il Re salire al trono. Dopo l’omaggio, anche la Regina Camilla sarà unta, incoronata e intronizzata. Entrambi scenderanno dunque dai loro troni ed entreranno nella Cappella di Sant’Edoardo dietro l’Altare Maggiore.

