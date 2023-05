Sampdoria, addio alla Serie A: i blucerchiati sono i primi a retrocedere in Serie B

È la Sampdoria la prima squadra a retrocedere in Serie B. I blucerchiati hanno perso 2-0 contro l’Udinese alla Dacia Arena, nel posticipo della 34esima giornata di campionato. Con appena 17 punti raccolti da inizio stagione, la Samp è ora matematicamente sicura di finire tra le ultime tre classificate. La retrocessione in B non è l’unica preoccupazione dei tifosi blucerchiati, da mesi infuriati contro la società e il presidente Massimo Ferrero. La società è infatti sempre più vicina al fallimento, con l’incubo di dovere ricominciare tutto da capo partendo dalla serie D. Oltre al danno, la beffa: proprio nell’anno in cui la Samp scivola in Serie B, l’altra squadra del capoluogo ligure – il Genoa – ha festeggiato giusto due giorni fa il suo passaggio in Serie A.

L’amarezza di Stankovic

«Questo è un giorno duro da digerire per tutti i tifosi», ha commentato amareggiato l’allenatore blucerchiato Dejan Stankovic. «Noi siamo venuti qui per fare le cose giuste, abbiamo provato a lottare fino alla fine. È un giorno davvero triste per la Sampdoria che non si merita di stare in questa situazione», ha aggiunto nella conferenza stampa post partita. Ma il tecnico serbo è sicuro: «Risaliremo più forti di prima. Sono i cicli della vita, fatta di equilibri: girerà la ruota anche da questa parte»

Credits: ANSA/Gabriele Menis

