Il messaggio di Putin per l’anniversario della sconfitta del Terzo Reich: «Opponiamoci agli attuali eredi ideologici»

In vista delle celebrazioni di domani, il presidente russo ha inviato un messaggio alle ex repubbliche sovietiche che usa (di nuovo) la seconda guerra mondiale per giustificare le sue azioni

Torna ad utilizzare l’immagine della Russia che combatte il nazismo per giustificare l’aggressione all’Ucraina il presidente russo Vladimir Putin oggi 8 maggio, in vista delle celebrazioni dell’atto di capitolazione del Terzo Reich che si terranno domani, 9 maggio. E’ necessario opporsi agli «attuali eredi ideologici» del nazismo, dice Putin nel messaggio inviato ai leader di diverse ex repubbliche sovietiche e «ai popoli della Georgia e della Moldavia». A riceverlo sono stati i leader di Azerbaigian, Armenia, Bielorussia, Kazakhstan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan e delle due repubbliche separatiste sul territorio georgiano Abkhazia e Ossezia del Sud: «Oggi è nostro dovere morale preservare le sacre tradizioni di amicizia e reciproca assistenza tramandate dai nostri padri e nonni, non permettere che la verità storica sulla Grande guerra patriottica sia distorta e non permettere le giustificazioni dei nazisti, dei loro complici e dei loro attuali eredi ideologici», si legge.

