Latina, la prof bullizzata dai suoi studenti e sospesa dal preside: «Può turbare i ragazzi»

Una professoressa del liceo scientifico G.B. Grassi di Latina è stata bullizzata dai suoi studenti. Tanto da dover finire all’ospedale. Poi è stata anche sospesa dalla sua dirigente scolastica. Ora ha presentato una denuncia in procura. La donna ha 52 anni ed è precaria da 10. Tutto comincia, racconta l’edizione romana di Repubblica, il 30 settembre scorso. Quando la prof viene centrata all’addome e allo sterno da uno studente spinto da un compagno. L’insegnante finisce in barella all’ospedale Goretti di Latina. Quando torna a scuola scopre che non è stato un incidente: si trattava di una sfida tra studenti che consiste nel far cadere un insegnante, filmarlo e postare il video sui social network.

La prof denuncia alla procura di Latina e a quella dei minori. Poi scopre anche che uno scatto della sua caduta è finito sui social con una scritta irriguardosa: «Quella magnata della supplente». Alla fine di marzo la docente viene ascoltata dalla procura. Che concentra le sue indagini su cinque ragazzi tra i 16 e i 18 anni. Intanto la mamma di uno dei ragazzi ammoniti per un’altra vicenda presenta un esposto a scuola. In cui proprio la professoressa è accusata di molestie verbali a carattere esplicitamente sessuale. A quel punto il dirigente scolastico la sospende perché potrebbe arrecare «turbamento e pregiudizio» agli studenti. Ora lei è senza lavoro.

