«State facendo troppo rumore»: 59enne picchiato da un gruppo di ragazzi in un ristorante di Luino

Un tavolo con tre ragazzi e tre ragazze, tutti giovanissimi, sta disturbando gli altri avventori di un ristorante di Luino, sul lago Maggiore, con schiamazzi e grida. Così uno dei clienti chiede loro di abbassare la voce: «Siamo in un locale pubblico, non ci si comporta così». E allora iniziano gli insulti e le offese, prima delle botte. È successo in un ristorante su viale Amendola, nel comune in provincia di Varese, intorno alle 21 di lunedì 8 maggio. L’uomo, 59 anni, è stato colpito con violenza alla testa e ha riportato un profondo taglio al volto, la lesione del timpano e 15 giorni di prognosi. Subito dopo l’aggressione, il branco è scappato dal ristorante e sono stati chiamati i soccorsi. La vittima è stata poi medicata al pronto soccorso, dove è entrata in codice verde e sotto choc.

