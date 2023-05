Bologna, Farinetti si prende il 100% del parco Fico: l’investimento da 15 milioni di euro

La famiglia Farinetti si prende il parco Fico di Bologna, che finora non ha ingranato proprio bene. Dopo le

gestioni Primori e Cigarini, la famiglia piemontese acquisisce il 100% della società di gestione, la Fico srl, mentre Coop Alleanza, finora socio al 50%, uscirà dalla gestione ma resterà come azionista e finanziatore nel fondo immobiliare cui viene versato un affitto. Il nuovo presidente sarà Andrea Farinetti, figlio di Oscar fondatore di Eataly, mentre l’amministratore delegato sarò Piero Bagnasco, ad di Fontanafredda, che sostituisce Stefano Cigarini. L’investimento di rilancio dell’area è di circa 15 milioni. Di questi, almeno 5 saranno versati da Coop, mentre il nuovo piano di sviluppo prevede il raggiungimento dell’utile nel 2026.

Le prospettive

Le prospettive dell’azienda sembrano essere positive perché contano molto sullo stadio temporaneo del Bologna, il “Fico Stadium”, e l’arrivo della linea rossa del tram nel parco. Inoltre, il biglietto di ingresso dovrebbe essere tolto per i residenti e per chi accede ai ristoranti. «Inizieremo subito a studiare il rilancio, entro luglio lo presenteremo. Per il momento non cambierà nulla», fa sapere Oscar Farinetti, citato da la Repubblica. La famiglia piemontese ha già versato 10 anni di affitto al Fondo Pai, proprietario delle aree, e riferisce che non ci sarà alcuna ricaduta sui 51 lavoratori diretti di Fico srl.

Leggi anche: