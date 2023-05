Champions, l’Inter spegne il Milan in 3 minuti: 2-0 a San Siro

Troppo Inter per questo Milan spuntato per l’assenza di Leao, che ha dovuto assistere dalla tribuna di un San Siro da tutto esaurito al pesante 2-0 inflitto dagli interisti ai cugini rossoneri nell’andata di semifinale di Champions. Partenza tutta in salita per il Milan, con i nerazzurri subito in gol prima con Dzeko dopo appena otto minuti di gioco, poi con Mkhitaryan appena tre minuti dopo. Un uno due da cui i rossoneri faticano a reagire, faticando a impensierire davvero Onana fino all’intervallo. Alla mezz’ora del primo tempo c’è spazio anche per un rigore negato all’Inter dal Var, dopo un contatto in area tra Kjaer e Lautaro Martinez. L’arbitro aveva ammonito Kiaer e concesso il penalty, cancellato dal Var. Nella ripresa brivido per il Milan al 62′ con Tonali che scheggia il palo, sulla scia di una timida reazione milanista. Sarà Pobega al 1′ di recupero a cercare di accorciare le distanze, ma il suo tiro centrale finisce tra le mani di Onana. San Siro tornerà sotto le luci della Champions fra sei giorni, con il ritorno di martedì 16 maggio che deciderà la finalista italiana per Istanbul.

