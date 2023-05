La Rai non lo manda all’Eurovision 2023, Leonardo Metalli del Tg1 attacca sui social: «Mai arrivare primi, poi ti fanno fuori» – Il video

«Mai arrivare primi, poi ti fanno fuori». Leonardo Metalli, inviato della redazione cultura del Tg1, sarebbe stato escluso dalla trasferta alla Liverpool Arena per la 67° edizione dell’Eurovision Song Contest, lo storico festival musicale europeo, in scena da ieri, martedì 9 maggio e fino a sabato 13. Ad annunciarlo è lo stesso giornalista della Rai che con un post su Instagram. «Come inviato della redazione cultura sarebbe stato il mio ruolo. Mi amano, si vede», scrive Metalli. «Dopo aver difeso i diritti di tutti i miei colleghi nel Cdr del Tg1 per due anni, è arrivato il prezzo da pagare. Arrivederci, la vita è difficile da noi», conclude, pubblicando a corredo del un un ricordo della scorsa edizione italiana, in cui fu il primo giornalista a fare una diretta dal Pala Alpitour di Torino.

Foto copertina: INSTAGRAM LEONARDO METALLI | L’inviato del Tg1 durante il Concertone del Primo maggio a Roma

Leggi anche: