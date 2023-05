Spalletti entra nel mirino del Tottenham. Ma De Laurentiis non molla: si attende incontro

Luciano Spalletti piace al Tottenham. O almeno così si evince dai rumors di mercato, e si attende incontro con Aurelio De Laurentiis. Quest’ultimo, che ha già esercitato l’opzione unilaterale per un’altra stagione prevista nel contratto sottoscritto nell’estate del 2021, non vuole mollare e non ha intenzione di perdere l’allenatore che ha portato il Napoli allo scudetto. Secondo quanto riferisce il Corriere del Mezzogiorno, Spalletti vuole conoscere i programmi, le aspirazioni e gli obiettivi; le intenzioni sul mercato legate ai grandi totem della stagione dello scudetto, infine, anche le pieghe della rivoluzione tecnica. Nel frattempo si lavora a un piano B. Nel contesto della Serie A si fanno spazio i nomi di Italiano, Palladino e Sottil. Intanto i nodi aperti restano molti. Dopo 17 anni andrà via anche l’head of operations Alessandro Formisano che, però, potrebbe continuare la sua carriera alla Salernitana. A partire dalla direzione tecnica. La questione Giuntoli-Juve è nel pieno e il presidente De Laurentiis sembra aver intenzione a concedere la risoluzione consensuale al direttore sportivo, dopo aver avuto una serie di incontri con i dirigenti Scanavino e Calvo. Un sostituto possibile? Pietro Accardi.

Leggi anche: