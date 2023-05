Red Ronnie litiga con l’Intelligenza artificiale, l’umiliazione quando cita Mario Draghi. L’insulto finale – Il video

L’intelligenza artificiale non smette di sorprendere, anche nelle sue versioni più modeste come Siri, il servizio di Apple, che ha fatto letteralmente perdere la pazienza a Red Ronnie. In una delle sue innumerevoli dirette, il conduttore ha voluto mettere alla prova Siri, su spinta di un fan, chiedendole «chi è Red Ronnie». Il primo tentativo però va a vuoto: dal suo iPhone non esce alcun suono. E non va meglio con il secondo smartphone, che interrogato con la stessa domanda resta muto. Red Ronnie comincia a innervosirsi, non si dà pace e non si spiega che cosa mai stesse succedendo. Finché non gli viene in mente di fare un tentativo che si rivela subito uno schiaffo morale: «Siri, chi è Mario Draghi?». Sul mai apprezzato ex banchiere centrale, Siri parte spedita come un treno e comincia a sciorinare la biografia dell’ex premier. Un’umiliazione insopportabile per Red Ronnie: «Vaff*** Siri!». Il conduttore non si arrende e ci riprova: chiede a Siri di parlargli di lui. Stavolta la risposta arriva, ma non è quella sperata: «Che cosa vuoi sapere su Red Ronnie?». Il conduttore insiste e solo a quel punto si rende conto di aver superato anni luce l’imitazione impietosa che gli fa Maurizio Crozza. Niente da fare, anche quando tenta di usare un tono più gentile. Ancora nulla, nonostante le ripetute domande in varie salse. Red Ronnie preso dallo sconforto si arrende: «Intelligenza artificiale….» e mostra il dito medio.

