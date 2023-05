Il soldato russo si arrende in trincea a Bakhmut, il biglietto con le istruzioni per la resa: così si fa catturare da un piccolo drone – Il video

È stato rilanciato dall’ambasciatore ucraino Alexander Scherba, responsabile delle comunicazioni strategiche per il ministro degli Esteri di Kiev, il video di un soldato russo catturato dalle forze ucraine con l’aiuto di un drone. Secondo i canali di propaganda ucraina, le immagini si riferiscono a un episodio avvenuto ieri, 9 maggio, a Bakhmut, dove un soldato russo è rimasto l’unico sopravvissuto tra diversi corpi di commilitoni rimasti nella trincea. Gli si avvicina quindi un drone con un messaggio rivolto al soldato che intanto aveva fatto segno di volersi arrendere: «Segui il drone», recita il foglio. Il soldato russo è evidentemente spaventato, temendo di andare allo scoperto per essere ucciso. Si mette comunque in cammino, seguendo il piccolo drone telecomandato lungo le trincee fino ad arrivare, secondo le fonti ucraine, sano e salvo in custodia dell’esercito di Kiev.

