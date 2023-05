Usa, ritrovato bambino di 8 anni perso per due giorni nei boschi. La polizia: «È sopravvissuto mangiando neve»

Due giorni dopo l’ultima volta che era stato visto, la polizia del Michigan ha trovato in condizioni di buona salute un bambino di otto anni cui si erano perse le tracce nei boschi del Porcupine Mountain Wilderness State Park. Del piccolo Nante Niemi non si avevano più notizie dal 6 maggio, giorno in cui si era allontanato dalla zona in cui la sua famiglia aveva piantato le tende. Un volontario che collaborava alle ricerche ha trovato il bambino vicino a un tronco d’albero cavo che usava per ripararsi, a poco più di tre chilometri dal campeggio. Niemi aveva creato un giaciglio per isolarsi dal freddo usando foglie e rami, sia come coperta, sia come strato da poggiare a terra. Per idratarsi ha consumato neve pulita per quasi due giorni. Quando la polizia si è offerta di portarlo in braccio fino al campeggio, il bambino si è rifiutato, scegliendo di camminare lungo il sentiero.

Le ricerche

Il 6 maggio era successo tutto molto in fretta. Intorno all’una di pomeriggio, il bambino era impegnato a raccogliere legna da ardere assieme ai suoi familiari, riporta Cbs News, poi di lui più nulla. Per le ricerche sono stati mobilitati 150 agenti della polizia del Michigan, oltre a quelli di polizia locale. Ad aiutarli c’erano nove cani poliziotto a coprire un’area di ricerca di oltre 100 mila metri quadrati di terreno collinare, ricco di aree di acqua stagnante – a causa della neve in scioglimento, ma che che continuava a impedire il passaggio di diversi sentieri boschivi. Mobilitati anche elicotteri e mezzi di terra che hanno consentito di trovare rapidamente il piccolo Nante, sopravvissuto al freddo nonostante non indossasse una giacca. Fondamentale è stata la scelta del bambino di restare nella zona in cui si era perso, anziché girovagare senza meta.

