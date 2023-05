Furto in casa di Sara Simeoni, rubata la medaglia d’oro di Mosca: «Non ve ne fate niente, ridatemela»

Solo al rientro in casa a Rivoli Veronese la campionessa olimpica Sara Simeoni ha scoperto di essere stata derubata di alcuni tra gli oggetti a lei più cari. Nel caos lasciato dai malviventi nell’abitazione, l’ex atleta azzurra non ha più ritrovato diversi trofei, tra cui quello più prezioso: la medaglia d’oro vinta a Mosca nel 1980 nel salto in alto. Dai microfoni della Rai, Simeoni ha lanciato un appello nella speranza che i ladri la ascoltino: «Mi restituiscano almeno la medaglia d’oro. Di questo premio loro non se ne fanno niente – ha spiegato Simeoni – non riusciranno a trarne un guadagno. Per me invece ha un grande valore».

