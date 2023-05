Il tatuaggio nazista della candidata in provincia di Varese, spunta la foto sui social

Non è passato inosservato il tatuaggio di Marialuisa Panara, candidata alle elezioni comunali a Lonate Pozzolo (Varese) per la lista di destra LeAli. Su alcuni post social della donna, poi rimossi, si vede un tatuaggio all’altezza della spalla con la scritta «Sieg Heil», il saluto della vittoria nazista. Panara è candidata a sostegno della candidata sindaca leghista Elena Carraro, sostenuta – tra gli altri – anche da Forza Italia, Fratelli d’Italia e Unione di centro. Nelle scorse ore, diversi utenti social chiedono che la donna sia rimossa dalle liste dei candidati. Nel frattempo, sulla vicenda è intervenuta anche Nadia Rosa, attuale sindaca di Lonate in corsa per un secondo mandato con la lista di centrosinistra Liberi e Uniti. «È inconcepibile che ci si possa candidare come consigliere comunale con un tatuaggio nazifascista», ha detto all’Ansa la prima cittadina. «La cosa che dispiace di più è che alle richieste di spiegazioni al candidato sindaco della lista, anziché delle spiegazioni sono arrivati segni di insofferenza per una polemica giudicata inutile». Il profilo social di Panara sembra suggerire una certa vicinanza agli ambienti dell’estrema destra. Soltanto qualche settimana fa, per esempio, la candidata aveva condiviso alcune immagini della manifestazione di Legnano in ricordo di Carlo Borsani, personalità di spicco della Repubblica di Salò.

