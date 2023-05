Finlandia, crolla una passerella: 27 giovani feriti

A Tapiola nel sud della Finlandia 27 giovani sono rimasti feriti nel crollo di una passerella. La maggior parte dei feriti è minorenne, secondo il dipartimento di soccorso del paese. Secondo la polizia, diverse persone sono cadute per alcuni metri quando il ponte in compensato è crollato intorno alle 9.30 del mattino. Il ponte era pedonale e di uso pubblico. I feriti facevano parte di un gruppo di scolari, secondo quanto ha detto in un comunicato l’ospedale universitario di Helsinki. Nolti dei feriti sono scolari della Kalasatama Comprehensive School. I pazienti sono stati trasferiti al Bridge Hospital, al New Children’s Hospital e agli ospedali Peijas e Jorvi. Un totale di 11 pazienti sono arrivati negli ospedali a partire dalle 10.15. La parte principale delle lesioni sono fratture degli arti.

