«Zelensky sabato a Roma», l’ipotesi sulla visita lampo per parlare con Papa Francesco, Meloni e Mattarella

Potrebbe fare tappa a Roma nei prossimi giorni il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky, impegnato in una serie di visite in alcuni Paesi Ue, in particolare a Berlino nel fine settimana, dove riceverà il premio Carlo Magno. Secondo fonti qualificate citate da Ansa, la prima volta di Zelensky nella capitale italiana dall’inizio dell’invasione russa in Ucraina potrebbe realizzarsi con una puntata rapida di poche ore. Fonti della maggioranza di governo indicano domenica 14 un possibile faccia a faccia tra Zelensky e Giorgia Meloni. Dopo essere stato in Polonia, il presidente ucraino ha visitato Helsinki in Finlandia ed è stato anche all’Aia nei Paesi Bassi. Secondo i media tedeschi, nei prossimi giorni potrebbe fare tappa a Berlino per un inedito faccia a faccia in Germania con il cancelliere tedesco Olaf Scholz e con il presidente della repubblica federale Frank-Walter Steinmeier. Secondo le indiscrezioni, la visita in Germania potrebbe creare l’occasione utile per una tappa in Italia. In quell’occasione «è possibile che Papa Francesco incontri il presidente ucraino nella giornata di sabato (13 maggio, ndr)», riferiscono fonti del Vaticano. Un’ipotesi però che non troverebbe ancora conferme ufficiali. La visita di Zelensky permetterà anche l’incontro con la premier Giorgia Meloni, che lo aveva già ritrovato di persona a Kiev e al Consiglio europeo a Bruxelles, e il presidente Sergio Mattarella, con cui finora non c’è mai stato un incontro di persona. Al momento l’ipotesi della visita di Zelensky in Italia non trova conferme da palazzo Chigi. Proprio il Capo dello Stato italiano ha ribadito la posizione italiana sull’invasione russa con un nuovo attacco a Mosca. Durante il brindisi alla cena di Stato in Norvegia, Mattarella ha ribadito come «oggi, Norvegia e Italia sono unite nella lotta contro le tenebre che l’insensata aggressione della Federazione Russa all’Ucraina cerca di portare nel nostro continente. Insieme, nell’Alleanza Atlantica, difendiamo la nostra comune visione di una comunità internazionale fondata sul multilateralismo, sul rispetto della indipendenza e della sovranità di ciascuno Stato, sui valori di libertà e democrazia e sulla salvaguardia della dignità umana e di quei diritti fondamentali che consideriamo irrinunciabili, e quindi incomprimibili»

Leggi anche: