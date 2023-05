Genova, studentessa di 17 anni cade dal secondo piano della scuola: non è in pericolo di vita

Una studentessa di 17 anni è stata trovata a terra, fuori dal liceo Pertini a Nervi, nel levante genovese, dopo essere caduta dalla finestra del bagno del secondo piano. L’episodio, spiega Genova24, è avvenuto poco dopo le 8 di questa mattina, venerdì 12 maggio. Secondo una prima ricostruzione, la giovane avrebbe chiesto di andare in bagno poco prima di una verifica di inglese, materia in cui – secondo quanto riferiscono gli insegnanti – la ragazza andava bene, poi il volo dalla finestra. Non è chiaro che cosa sia successo in quei pochi minuti in cui la studentessa è uscita dall’aula. Immediati i soccorsi: la 17enne, ricoverata all’ospedale Policlinico San Martino del capoluogo ligure, non dovrebbe essere in pericolo di vita, anche se ha riportato diverse fratture. Sul posto le volanti della polizia che nelle prossime ore avrà il compito di approfondire le indagini su quanto accaduto.

