Auto contro un guardrail sulla Caserta-Salerno: morta una 13enne, altri tre feriti

Incidente sull’A30, nei pressi dello svincolo di Mercato San Severino, in provincia di Salerno, dove una tredicenne è morta e altre tre persone sono rimaste ferite gravemente. Secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, la giovane è stata sbalzata all’esterno del veicolo ed è deceduta sul colpo. Feriti in modo grave anche la madre della giovane che era al volante, un ragazzino di 16 anni ed un bimbo di 7 anni. L’automobile, riporta Ansa, avrebbe impattato contro i guardrail e poi si sarebbe ribaltata. I tre feriti più gravi sono ricoverati in condizioni critiche tra gli ospedali “Fucito” di Mercato San Severino e “Ruggi” di Salerno. Lunghe code e pesanti disagi alla circolazione autostradale a causa della chiusura del tratto interessato, riaperto – per il momento su una sola corsia – dopo le 21.

