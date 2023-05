Turchia, è battaglia sui risultati delle presidenziali. Erdogan dato in testa con oltre il 50%, Kılıçdaroğlu contesta i dati: «Vinciamo noi»

È aperta battaglia in Turchia sui risultati del primo turno delle elezioni presidenziali, a poche ore dalla chiusura dei seggi. Secondo i dati parziali diffusi dall’agenzia di stampa Anadolu, il presidente uscente Recep Tayyip Erdoğan sarebbe in testa con il 52,5% delle preferenze, davanti al rivale e leader del partito popolare repubblicano (Chp), Kemal Kilicdaroglu, accreditato del 41,5% dei voti. Il candidato che dovesse vincere al primo turno con oltre il 50% delle preferenze diventerebbe direttamente presidente, senza necessità di andare al ballottaggio. Ma l’opposizione contesta le proiezioni e promette risultati diversi. «Siamo in vantaggio noi», assicura laconico su Twitter il candidato dell’opposizione. Poco prima anche il sindaco di Ankara Mansur Yavaş e candidato vicepresidente dell’alleanza di opposizione aveva spiegato il senso della contestazione: «Col 23,87% delle schede scrutinate, il nostro candidato Kemal Kılıçdaroğlu è in chiaro vantaggio. Credici, fidati di noi».

Secondo i dati diffusi dalla tv di stato turca Trt, alle elezioni per il rinnovo della presidenza della Repubblica in Turchia ha votato l’88,44% degli aventi diritto, mentre per le elezioni parlamentari l’affluenza è arrivata all’85,14%. L’alleanza di cui fa parte il partito Akp del presidente turco sarebbe in vantaggio anche nelle elezioni parlamentari con il 63,42% (383 deputati), mentre la coalizione di opposizione ottiene finora il 24,25% (174 deputati) con il 7,5% delle schede scrutinate.

